Iliad vuole Vodafone: l'offerta ufficiale mette sul piatto 8 miliardi

I rumor che circolavano in questi giorni erano veri. Iliad ha tutta l'intenzione di rilevare l'operatore italiano Vodafone per creare un nuovo "super operatore".

Con un comunicato stampa è Iliad ha far sapere di aver messo sul piatto 8,5 miliardi per Vodafone, valutata 10,45 miliardi, affinché possa avvenire una fusione fra i due operatori con quote al 50%. Si parla genericamente di una NewCo, ovvero di una nuova compagnia, un po' come successo con WindTre, dalla fusione di Wind e 3 Italia.

Il gruppo Iliad quindi oggi ha annunciato ufficialmente di aver presentato questa proposta per la fusione delle attività fra le due società, con l'obiettivo di sviluppare un'offerta di mercato che possa essere fondata sull'innovazione e sulla qualità dell'assistenza clienti. L'offerta, fa sapere Iliad, ha il supporto unanime del suo consiglio di amministrazione e di Xavier Niel, il suo principale azionista.

L'operazione è volta a rafforzare il mercato creando un operatore unico che possa spingere maggiormente con l'innovazione, sopratutto sulla fibra ottica.

Questo è quanto si evince del primo comunicato stampa diramato.

Il fatto che si stata fatta una proposta di questo tipo però non significa ovviamente che verrà automaticamente accettata. Già a febbraio 2022 Iliad si era fatta avanti, ricevendo però un rifiuto. Sempre nel comunicato rilasciato oggi si fa menzione a quella proposta e di come questa sia più vantaggiosa per Vodafone considerando le attuali condizioni del mercato. Questo perché, come segnalato da Milanofinanza, Vodafone è in perdita e sta valutando apertamente join venture come queste. In Spagna per esempio sta portando avanti la fusione con Zegona, mentre in UK con Tre. Per l'Italia si parla di un altro possibile interessato, ovvero Swisscom.

Nell'ambito della proposta Iliad avrebbe poi un diritto di opzione sulla partecipazione di Vodafone nella prossima azienda, con la possibilità di acquisire ogni anno il 10% del capitale azionario della NewCo "ad un prezzo per azione pari all'equity value al closing".

Se dovesse decidere di esercitare totalmente questo diritto genererebbe altri 1,95 miliardi di liquidità per Vodafone, in aggiunta agli 8,5 iniziali.

