Problemi con le ricariche Iliad: disservizi con 3D Secure

Negli ultimi giorni diversi utenti hanno segnalato problemi con la ricarica del credito online con Iliad: provando a pagare con alcune carte, si riceve un errore relativo al 3D Secure, con un avviso come quello di seguito:

Le informazioni inserite non sono valide o la tua carta non supporta il "3D Secure". Ti preghiamo di contattare la tua banca per ulteriori informazioni.