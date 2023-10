Iliad regala a tutti i suoi clienti McAfee Safe Family

Seguiteci su WhatsApp per scoprire per primi notizie come questa.

Torniamo a parlarne perché per i clienti Iliad è in arrivo un'interessante novità . Stavolta non si tratta di una nuova offerta, ma di un regalo che l'operatore intende fare a tutti i suoi clienti.

Iliad è uno degli operatori principali per il mercato italiano, soprattutto grazie alle sue offerte mobile , le quali sono state affiancate da quella per la fibra .

Stiamo parlando di McAfee Safe Family , uno degli antivirus più popolari che offre diversi servizi anche per il monitoraggio dei minori online e attraverso le piattaforme di streaming. Iliad infatti ha appena annunciato che, a partire dal 21 novembre , tutti i suoi clienti potranno accedere a tutte le funzionalità di McAfee Safe Family gratuitamente . Per avere un'idea, il servizio McAfee Safe Family avrebbe un costo mensile di 6,99€ , oppure annuale di 39,99€. Insomma, si tratta di un bel regalo per tutti i clienti Iliad.

Al momento sulle pagine help ufficiali di McAfee Safe Family allestite da Iliad (Mobile e Fibra) non ci sono dettagli su come sarà possibile scaricare o abilitare il tool. Probabilmente ne sapremo di più con l'avvicinarsi del 21 novembre.

Ma perché proprio il 21 novembre? In tale data entreranno in vigore le nuove linee guida in materia di sistemi di protezione dei minori su internet approvate dall'AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) con la delibera 9/23/CONS dello scorso gennaio. Nel caso foste curiosi la trovate qui. Tra le nuove disposizioni previste, c'è anche quella che obbliga gli operatori a includere sistemi di controllo parentale nelle offerte che possono essere attivate dai minori di 18 anni e in quelle attivabili dai genitori, quindi su tutte. Iliad ha optato per McAfee Safe Family, muovendosi quindi in anticipo rispetto agli altri operatori.