Ecco quando iliad rilascerà il VoLTE per tutti gli utenti

Tuttavia, per completare la diffusione della tecnologia servirà anche che l'operatore dialoghi con i vari produttori. Difatti, oltre a possedere uno smartphone compatibile con il VoLTE, Iliad alle varie società dovrà comunicare i propri parametri di rete. Questi, successivamente, dovranno configurare il client VoLTE su tutti i modelli diffusi in Italia. Ovviamente anche queste operazioni richiedono un pò di tempo.

L'ultimo passaggio consiste in alcuni test specifici. Se anche questa operazione restituirà esito positivo, il produttore procederà con il rilascio dell'update di tutti i modelli di smartphone testati. Insomma, non si tratta di un iter semplice né immediato, tuttavia sembrerebbe che entro l'estate dovrebbero aumentare in maniera importante gli utenti che disporranno di questa tecnologia.

Infine, Iliad sul suo sito ufficiale ha già pubblicato la lista dei dispositivi compatibili. I modelli sono tanti, tra cui gli iPhone di Apple, fino ai vari Samsung e Google Pixel. Tra l'altro, come è già noto, per il servizio VoLTE non sono previsti costi aggiuntivi. Dunque, gli utenti, mentre sono impegnati in una conversazione telefonica, potranno continuare a navigare senza alcun problema e soprattutto senza pagare un costo ulteriore.