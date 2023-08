Iliad lancia una campagna SMS per passare a Flash 180

Iliad Flash 180 è una delle offerte 5G più interessanti sul mercato, e ora alcuni clienti dell'operatore stanno ricevendo un SMS che li invita ad approfittarne.

Iliad Flash 180 è infatti il piano 5G che offre:

minuti illimitati su numeri nazionali e alcune destinazioni internazionali

SMS illimitati su numeri nazionali

180 GB in 5G 10 GB in Europa

al costo di 9,99 euro al mese

costo di attivazione: 9,99 euro (solo per nuove attivazioni e non passaggi da altra offerta inferiore)

La campagna, lanciata da qualche giorno, è riservata ai già clienti di Iliad con offerte dal costo mensile inferiore o uguale a 9,99 euro al mese e inferiore a 180 Giga. Se vi riconoscete in questa descrizione, ecco la parte iniziale del messaggio che potreste ricevere:

CIAO DA ILIAD: Vuoi più giga per la tua offerta?

Rispondi SI a questo messaggio e passa a FLASH 180 entro il 14/09/2023.

Il cambio offerta è gratuito e sarà attivo dal prossimo rinnovo.

Il cambio offerta è disponibile agli utenti con le seguenti offerte Iliad: Offerta Voce, Offerta iliad a 5,99 euro, Offerta Giga 40, Offerta Giga 50, Offerta Flash 70, Offerta Giga 70, Offerta Giga 80, Offerta Flash 100, Offerta Giga 100, Offerta Flash 100 5G, Offerta Flash 100 a 7,99 euro, Offerta Flash 120 a 7,99 euro, Offerta Giga 120, Offerta Flash 120, Offerta Flash 130, Offerta Flash 150, Offerta Flash 160 e Offerta Giga 150.

Per quanto riguarda la procedura per effettuare il cambio, potete semplicemente rispondere Sì al messaggio e non dovrete fare altro (in questo modo accetterete i documenti contrattuali disponibili a questo indirizzo).

In alternativa, Iliad mette a disposizione altre opzioni. Online basta andare sulla propria Area Personale del sito Iliad e poi cliccare sulla sezione La mia offerta. Qui cliccate su Cambio offerta. Se preferite, potete invece effettuare il cambio da SIMBOX negli Iliad Store e Corner. Qui cliccate sul pulsante Cambio offerta, accedete con le vostre credenziali Iliad e seguite i passaggi su schermo.

Vi ricordiamo che il passaggio è sempre gratuito, e aderendo a questa offerta potrete ottenere lo sconto di 5 euro al mese in caso sottoscriviate Fibra Iliadbox Wi-Fi 6, da 24,99 a 19,99 euro al mese.