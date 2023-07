Iliad Space è il nuovo modo semplice e alla portata di tutti per passare a Iliad (e non solo)

Questi negozi si aggiungono ai 39 Flagship Store, agli oltre 1.200 iliad Corner, e ai più di 2.000 iliad Point e iliad Express. Per quanto riguarda invece le offerte attivabili, sono le stesse che trovate già online, e che andiamo a riassumere qui sotto, per chi volesse aderire per via telematica.

GIGA 150: 150GB in 4G/4G+/5G, minuti ed SMS illimitati a 9,99€ al mese

GIGA 100: 100GB, minuti ed SMS illimitati a 7,99€ al mese

DATI 300: con 300GB di traffico dati a 13,99€ al mese ma non chiamate e minuti

VOCE: minuti ed SMS illimitati e 40MB di traffico a 4,99€ al mese.