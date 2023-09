Iliad amplia il supporto al 5G per 12 nuovi smartphone, ma non tutti sono usciti di recente

Iliad è il quarto operatore in Italia e la sua crescita non sembra arrestarsi. Questo è merito anche delle sue offerte sotto i 10€, che offrono anche il 5G per il vostro smartphone: se voleste passare a Iliad, qui c'è la nostra guida.

Proprio per quanto riguarda il 5G, oggi Iliad ha esteso la lista degli smartphone supportati. Ovviamente, non potevano mancare i nuovissimi iPhone 15 declinati nei quattro modelli, freschi di preordine: abbiamo riassunto qui dove comprarli.

Ma nell'elenco ci sono anche altri smartphone, che di fatto entrano di diritto tra quelli compatibili con il 5G di Iliad. Questo non significa che chi è escluso dalla lista non potrà accedere al 5G: semplicemente chi non è presente potrà sfruttare il 5G ma a una velocità di navigazione non ottimizzata.