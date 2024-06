Iliad vende iPhone ricondizionati: ecco i modelli disponibili

Arrivano importanti novità da Iliad , l'operatore attivo in Italia da ormai diversi anni. Stavolta non si parla di una nuova offerta mobile (vi ricordiamo la nostra raccolta delle migliori offerte mobile), ma di una novità che riguarda gli smartphone che vende Iliad sul suo store.

Sullo store ufficiale Iliad ora troviamo una nuova sezione per gli smartphone rigenerati, all'interno della quale ci sono i modelli di iPhone attualmente disponibili. Andiamo a vederli insieme, con i relativi prezzi:

iPhone 13 Pro rigenerato - 256GB al prezzo di 679 euro

iPhone 12 Pro rigenerato - 256GB al prezzo di 459 euro

iPhone 13 Mini rigenerato - 128GB al prezzo di 459 euro

iPhone 12 rigenerato - 128GB al prezzo di 369 euro

iPhone 11 rigenerato - 128GB al prezzo di 319 euro

iPhone SE 2020 rigenerato - 128GB al prezzo di 179 euro

I dispositivi elencati sono proposti in diverse colorazioni in base al modello, e vi sono anche degli ulteriori sconti rispetto al prezzo di lancio.

Iliad riferisce che per tutti gli iPhone ricondizionati sono state condotte eventuali riparazioni e test di qualità per garantire la massima affidabilità. Per tutti i modelli venduti come ricondizionati, Iliad offre una garanzia di 12 mesi, con la possibilità di richiedere gratuitamente la riparazione o la sostituzione del device in caso di malfunzionamenti.

Trovate tutti i dettagli alla pagina dedicata agli smartphone ricondizionati sullo store Iliad.