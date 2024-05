Grandi notizie per gli utenti Iliad che preferiscono smartphone Android: dopo quasi cinque anni di soli iPhone, finalmente l'operatore ha aperto la vendita anche di dispositivi Samsung Galaxy. Si tratta di una notizia molto interessante, sia perché l'operatore si era concentrato sempre e solo su iPhone sin dal suo debutto in Italia, sia perché Iliad ha alcuni tra i migliori finanziamenti possibili per acquistare smartphone a rate, senza interessi.

A partire da oggi, sul sito ufficiale di Iliad, troverete in vendita anche 8 smartphone Samsung, ossia:

Samsung Galaxy A15

Samsung Galaxy A25

Samsung Galaxy A35

Samsung Galaxy A55

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24+

Samsung Galaxy S24 Ultra

Anche i dispositivi Samsung Galaxy possono essere acquistati con finanziamento a tasso zero (previa approvazione della finanziaria) e, per i clienti Iliad che acquistano uno di questi modelli entro l'11 giugno c'è anche una promo interessante che permette di acquistare i modelli con taglio di memoria massimo a prezzo inferiore.

In particolare, aggiungendo al carrello il modello con il taglio di memoria più alto, ad esempio Galaxy S24 da 256 GB, lo pagheremo come la variante con taglio inferiore (nel caso del Galaxy S24 256 GB, il costo sarà di 894€, come la variante da 128 GB).

Ma c'è anche altro: per chi acquista entro il 9 giugno, ci sono degli omaggi davvero interessanti, che variano a seconda del dispositivo scelto. In dettaglio:

Acquistando Galaxy S24 / 24+ / 24 Ultra si ottiene in omaggio Galaxy Watch6 Bluetooth 40mm

Acquistando Galaxy S23 SE si ottiene in omaggio Galaxy Buds 2 Pro

Acquistando Galaxy A35 / A55 si ottiene in omaggio Galaxy Buds FE

In tutti i casi, dopo l'acquisto è necessario registrarsi su Samsung Members entro l'8 Agosto 2024 e caricare la prova d'acquisto. Per maggiori informazioni sulle promozioni, vi rimandiamo al sito ufficiale di Iliad.