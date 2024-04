Iliad VoLTE ci siamo: sta arrivando davvero per tutti

Sapevamo che sarebbe stata solo questione di tempo per vedere il VoLTE di Iliad implementato per tutti. E infatti così è stato, con l'operatore che in queste sta avviando la distribuzione del VoLTE per i clienti consumer .

Ora abbiamo conferma che il VoLTE di Iliad arriva proprio per tutti i suoi clienti in tutta Italia. Oltre all'estensione della distribuzione di questa opzione, Iliad ha anche pubblicato una pagina di supporto ufficiale per il VoLTE. In questa elenca brevemente quali sono i principali vantaggi nell'avere il VoLTE attivo:

Miglioramento della qualità in chiamata, con le voci che saranno più nitide e isolate dai rumori ambientali.

in chiamata, con le voci che saranno più nitide e isolate dai rumori ambientali. Maggiore velocità di navigazione durante le chiamate.

durante le chiamate. Avvio delle chiamate più rapido.

L'attivazione del VoLTE sul proprio smartphone Android non dovrebbe richiedere alcuna operazione manuale, visto che dovrebbe apparire automaticamente l'icona VoLTE quando il servizio sarà disponibile.

Questo non vale per alcuni modelli Redmi e POCO, trovate dettagli sulla pagina di supporto ufficiale. Per chi ha iPhone invece, potrebbe essere necessario abilitare la rispettiva opzione VoLTE all'interno delle impostazioni di iOS.

Vi ricordiamo che il VoLTE è ormai presente per tutti i principali operatori italiani da qualche anno, con Iliad che finalmente si unisce al gruppo.

Oltre a enunciarne i vantaggi, Iliad ha anche pubblicato un'utile serie di FAQ sull'utilizzo della tecnologia VoLTE per i suoi clienti. In questo senso, troverete informazioni sui requisiti per attivare il VoLTE, la modalità di attivazione, sull'assenza dei costi aggiuntivi e non solo.

Se siete interessati a passare a Iliad, in virtù anche di questa novità, allora vi ricordiamo la nostra raccolta con le migliori offerte Iliad del momento.