Iliadbox si aggiorna: novità per il Wi-Fi e per il firewall IPv6

Dopo il debutto della nuova iliadbox con Wi-Fi 7, per i modelli già sul mercato è in distribuzione il nuovo firmware che introduce la versione 4.8.9.1. Contestualmente, è arrivato anche l'update del wifi extender di iliad. Difatti, in Francia è stata da poco rilasciata la versione 2.3.11, un aggiornamento minore senza grosse novità. Gli aggiornamenti in casa Iliad, però, non finiscono qui.

È stato rilasciato anche la nuova versione dell'app ufficiale Iliad Connect, che implementa le seguenti novità:

Accoppiamento: aiuto se non viene rilevata una iliadbox sulla rete wifi;

Connessione: gli errori di connessione sono più espliciti;

Home iliadbox: possibilità di cambiare l'orientamento del display se lo si posiziona a parete;

Profili: vengono evidenziati i dispositivi attivi per un profilo;

Diagnostica WiFi: ora si trova sotto Rete.

Ritornando alla iliadbox, il nuovo firmware introduce varie modifiche. La prima interessa il firewall IPv6. Difatti, ora è consentito attivare il firewall sulle delegazioni: in questo modo la iliadbox è in grado di filtrare il traffico IPv6 sconosciuto in entrata sui prefissi secondari.

Il Wi-Fi, inoltre, ora dovrebbe essere più stabile così come l'extender wifi Iliad. L'update consente anche il superamento di alcuni errori testuali presenti nell'interfaccia web di iliadbox OS.