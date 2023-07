Iliadbox si aggiorna: la velocità in Wi-Fi ringrazia

E nelle ultime ore sono emerse delle novità che riguardano proprio la Iliadbox dell'operatore. Iliad ha infatti rilasciato un nuovo aggiornamento per il suo modem, chiaramente tramite un aggiornamento di Iliadbox OS , il firmware sviluppato proprio ad hoc per il modem Iliad.

La nuova versione appena rilasciata di Iliadbox OS corrisponde alla 4.7.8, derivante dall'aggiornamento rilasciato in Francia a inizio mese per la Freebox che è omologa alla Iliadbox per il nostro mercato. Sappiamo infatti che Iliad fa parte del gruppo Free Mobile, colosso tra gli operatori in Francia.

L'aggiornamento appena rilasciato include dei miglioramenti alle performance Wi-Fi, pertanto è lecito aspettarsi dei miglioramenti della connettività tramite Wi-Fi. Nel changelog non sono menzionate ulteriori novità.

L'update appena descritto è attualmente in fase di distribuzione automatica per tutti coloro che hanno Iliadbox in Italia.

Potete controllare che sia effettivamente arrivate anche da voi tramite l'app Iliadbox Connect oppure tramite l'interfaccia web dedicata.