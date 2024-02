L’offerta IliadBusiness per aziende e P.IVA sarà disponibile nei punti vendita Iliad Space: i dettagli

Inoltre, tutti gli utenti business che sottoscrivono almeno un'offerta Business Giga 220 potranno accedere all'offerta Business Dati 180. Si tratta di un piano solo dati che offre 180GB in 4G, 4G+, 5G in Italia, 15GB dedicati in EU e 5GB dedicati in 30 Paesi extra EU, a 9,99

Assistenza dedicata attiva tutti i giorni e 24 ore al giorno, chiamando il numero 176 ;

attiva tutti i giorni e 24 ore al giorno, chiamando il numero ; L'opzione per tenere attive le SIM solo quando effettivamente utile, come nel caso di attività stagionali, e quindi sospendere temporaneamente – fino a 24 mesi – una o più SIM.

servizi dedicati alle imprese e alle loro esigenze come: