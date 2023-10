Apple lancia i nuovi iMac 24: uguali nel design, ma molto più potenti

All'evento "Scary Fast" che è andato in onda stanotte, Apple ha svelato la nuova famiglia di processori M3 e i primi computer ad adottarli: oltre ai nuovi MacBook Pro , c'è anche il nuovo iMac da 24" . Sono passati due anni da quel primo iMac con M1 che aveva portato una piccola rivoluzione nel design, con linee nuove e coloratissime: in questo caso, invece, non cambia nulla sul fronte estetico, ma migliorano nettamente le prestazioni grazie al nuovo chip M3 .

Caratteristiche tecniche

Uscita e prezzo

Il nuovo iMac è già disponibile per il preordine, con consegna a partire da martedì 7 novembre.

Per quanto riguarda i prezzi, si parte da 1.629€ per la versione con GPU 8-core e da 1.859€ per la variante GPU 10-core. Per tutti i dettagli, vi rimandiamo al sito ufficiale di Apple.