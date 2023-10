iMac da 32 pollici? Non aspettatelo prima del 2025

Negli ultimi giorni si sono fatte sempre più insistenti le voci di un annuncio da parte di Apple riguardante un nuovo iMac, ma sulla vicenda è intervenuto il noto analista Ming-Chi Kuo, che su X ha offerto la sua versione della storia (sapete come velocizzare i tempi di download su macOS?).

In un post stringato ma inequivocabile, Kuo ha chiuso le porte a ogni speranza riguardante un iMac aggiornato per il 2023: l'aggiornamento del famoso All-in-One da 24 pollici arriverà nel 2024, mentre per quello da 32 pollici (che finalmente sostituirà l'amato iMac 27) bisognerà attendere fino al 2025.