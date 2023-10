Un iMac con touchscreen esisteva già nel secolo scorso: ecco il video

L'iconico iMac G3 di Apple fu annunciato da Steve Jobs quasi 26 anni fa, per l'esattezza il 6 maggio 1998. All'epoca, il PC fu considerato una rivoluzione visto la sua struttura all-in-on in plastica traslucida e l'abbandono delle porte seriali e del lettore floppy disk in favore di CD e USB. Ora, a distanza di anni, iMac G3 è tornato sulla bocca di diversi utenti. Il motivo? Lo youtuber Michael MJD ha messo le mani su uno dei prototipi personalizzati di iMac G3 con schermo touchscreen.

Ci spieghiamo meglio. Apple non ha mai lanciato una versione dell'iMac G3 con touchscreen, tuttavia Elo Touch Solutions, un'azienda specializzata in terminali per punti vendita, si impegnò a modificare e vendere versioni speciali dell'iMac G3. In ogni caso, non stiamo parlando di tecnologie moderne: difatti, il PC venduto da Elo sfruttava un sistema che utilizzava le onde sonore acustiche per determinare dove l'utente toccava il display. Tra l'altro, è interessante notare che questa tecnologia, anni prima del 3D Touch, era anche in grado di misurare la pressione tattile.

Per quanto riguarda il prezzo di vendita, ciascuno di questi iMac modificati all'epoca costava 1.599 dollari.