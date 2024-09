Nel feed di Instagram e Facebook ci saranno immagini IA, ma la cosa inquietante è che alcune avranno la nostra faccia!

Imagined for You è una funzione di Meta AI che creerà immagini basate sui nostri interessi, anche con il nostro volto, nel feed dei social di Meta

Immaginiamo di scorrere il feed di Facebook o Instagram e a un certo punto vediamo un disegno creato da Meta AI, l'intelligenza artificiale generativa di Meta. Niente di nuovo, ma con che stupore ci accorgiamo che la figura in questa immagine ha il nostro volto? Al Meta Connect di mercoledì, tra le altre novità di Meta AI e i nuovi occhiali Orion, l'azienda di Mark Zuckergerg ha proprio annunciato una funzione di questo tipo (ricordiamo che Meta AI non è ancora disponibile nell'UE, quindi queste funzioni non ci riguardano per il momento).

Cos'è Imagined for You

Meta sta testando Imagined for You, una funzione di Meta AI che creerà "contenuti generati dall'intelligenza artificiale" per noi in base ai nostri interessi o alle tendenze attuali, inclusi alcuni che incorporano il nostro volto. Cosa si può fare con Imagined for You Quando ci imbatteremo in un'immagine di "Imagined for You" nel feed, vedremo le opzioni per condividerla o generarne una nuova in tempo reale. Per farlo, basta toccare il prompt suggerito, oppure si può scorrere per creare nuovi contenuti in tempo reale. Le opzioni sono numerosissime. Meta AI può proporre per esempio un'innocua immagine che mostra "un regno incantato, dove la magia riempie l'aria", ma alcune potranno includere il nostro volto. Il che supponiamo sia un po' inquietante. Qui sotto, ad esempio, vediamo un esempio in cui Meta AI ci immagina "di decollare nello spazio, navigare nel cosmo ed esplorare galassie nascoste".

Da dove prende il nostro volto Imagined for You? Se la creazione di immagini qualsiasi basate sui nostri interessi o sulle tendenze potrebbe non darci troppo fastidio (d'altronde l'algoritmo di Facebook o Instagram ci propone contenuti proprio in questo modo), l'uso del nostro volto è un po' più problematico. Da dove lo prende Meta AI? La portavoce di Meta Amanda Felix ha dichiarato a The Verge che la piattaforma genererà immagini di intelligenza artificiale del nostro viso solo se abbiamo attivato la funzione Imagine yourself (immagina te stesso) di Meta, che include l'aggiunta di foto, e accettato i termini di utilizzo. Imagine yourself è uno strumento simile a Imagined for you, che oltre al feed è attivo anche nelle storie e nelle immagini di Facebook. Chi vedrà le immagini e altre opzioni per la privacy Queste immagini sono visibili solo nel nostro feed (o ci verranno proposte quando creiamo post o storie). Inoltre possiamo sempre decidere di rimuovere le immagini AI dal nostro feed. Se invece decideremo di condividerle, ovviamente saranno visibili anche agli altri utenti. Quando arriverà sui nostri telefoni? Meta ha chiarito che la funzione Imagined for You è solo in fase di test, e non si sa se e quando arriverà effettivamente nei nostri feed. Nondimeno sembra un passo avanti importante nell'implementazione dell'IA nelle nostre vite. Snapchat ha attivato uno strumento simile: la scorsa settimana 404 Media ha scoperto che se utilizziamo la funzione selfie AI dell'app diamo implicitamente il consenso a utilizzare il nostro volto negli annunci visti solo da noi, a meno che non disabilitiamo l'opzione. Zuckerberg ha inoltre dichiarato che aggiungere immagini AI ai feed è il prossimo "salto logico" per Facebook e Instagram. Da un feed di contenuti creati da persone che si seguono a contenuti generati dall'IA, che contengono qualcosa a cui si potrebbe essere interessati.

Altre novità di Meta AI in arrivo su Facebook e Instagram

Questa però è solo una delle novità di Meta AI annunciate al Meta Connect. Ecco le altre funzioni in arrivo, ricordando che Meta AI non è ancora disponibile nell'UE. La voce di Meta AI Nei messaggi diretti di Messenger, Facebook, WhatsApp e Instagram si può usare la propria voce e Meta AI risponderà, con la possibilità di scegliere tra diverse opzioni vocali, tra cui le voci AI di Awkwafina, Judi Dench, John Cena, Keegan Michael Key e Kristen Bell. Questa funzione è in via di distribuzione. Meta AI "vede" le foto: risponde a domande e le modifca Condividendo le foto nelle chat con Meta AI, l'assistente IA può capire cosa vede e rispondere a domande. Per esempio si mostra la foto di un piatto e Meta AI spiegherà come cucinarlo. Oppure si può chiedere a Meta AI di modificare una foto, come cambiare l'abbigliamento o modificare lo sfondo. Per quanto riguarda lo sfondo, c'è una funzione apposita nelle Storie di Instagram che ne creerà uno automaticamente.

Traduzioni automatiche per i Reel Meta sta testando uno strumento di traduzione di Meta AI che tradurrà automaticamente l'audio dei Reel. Meta AI sfrutterà il doppiaggio automatico e la sincronizzazione labiale, oltre a simulare la voce del creatore in un'altra lingua. Al momento il test è in corso in America Latina e Stati Uniti, in inglese e spagnolo, e Meta prevede di espanderlo a più creatori e lingue.

