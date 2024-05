L'intelligenza artificiale ci circonda, in arrivo le immagini IA su WhatsApp

Negli ultimi tempi si parla sempre più di come l'intelligenza artificiale sia a portata di mano su tutti i nostri dispositivi, a partire dagli smartphone. Abbiamo visto come Gemini stia arrivando in profondità su Android, ma questo riguarda anche singole app e servizi.

Sembra quindi che WhatsApp introdurrà una nuova opzione per generare e condividere rapidamente immagini generate con l'intelligenza artificiale nelle chat con gli altri utenti.

Il collegamento in questione verrà integrato nel foglio di condivisione per aggiungere elementi alla chat, quello che permette di condividere documenti, foto, video e tanto altro nelle chat di WhatsApp. Questo lascia intendere che sarà possibile generare rapidamente immagini IA per condividerle immediatamente in chat.

Associato alla nuova opzione vediamo il logo di Meta AI, il motore per l'intelligenza artificiale che Meta sta sviluppando ormai da qualche tempo, e che ha già integrato in alcuni dei suoi servizi.

Questa nuova opzione renderà quindi più rapida e semplice la generazione e condivisione di immagini IA in chat. Ci aspettiamo che, dopo averla selezionata, l'opzione proporrà una sezione per scrivere il testo utile alla generazione dell'immagine.

Al momento la novità non è ancora disponibile a livello pubblico ma solo in fase di sviluppo. Ancora non sappiamo quando arriverà per tutti. Inoltre, dobbiamo anche considerare che, in generale, Meta AI non è disponibile a livello globale ma solo in alcuni paesi per questioni di conformità con le normative che riguardano la privacy. Quindi è probabile che anche la nuova funzionalità di WhatsApp arriverà prima in alcune specifiche aree geografiche e poi in altre.