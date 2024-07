A pochi giorni dal lancio della beta (stando alle anticipazioni apparse in rete negli ultimi tempi), sono infatti emersi i primi presunti screenshot , che mostrano un taglio piuttosto netto con il passato, soprattutto per quanto riguarda l'area notifiche.

Se ti sei appassionato al design dell'interfaccia One UI 6 del tuo Galaxy , sappi che le cose potrebbero cambiare drasticamente con la nuova One UI 7 .

One UI 7: si perfepisce l'influenza di iOS

Ma non è finita: anche le Impostazioni sono cambiate e c'è un video che mostra la Home, con la nuova icona della galleria e l'apparizione di una notifica che mostra un'animazione che ricorda vagamente quella della Dynamic Island di iOS, anche se allineata a sinistra e non al centro.

SmartPrix riporta anche un cambiamento significativo nell'app fotocamera, con tutti i principali controlli , comprese le modalità della fotocamera, i controlli rapidi e le scorciatoie di zoom, che sono stati spostati in basso per un accesso più facile.

Quando esce la beta di One UI 7

Stando alle ultime anticipazioni in rete, sembra che il programma beta per la One UI 7 partirà lunedì, quindi non dovremo attendere molto per verificare queste immagini.

Immaginiamo che questi cambiamenti susciteranno reazioni opposte tra gli utenti, speriamo solo che Samsung consenta di scegliere tra la nuova interfaccia e quella classica con Impostazioni rapide e notifiche nella stessa schermata.