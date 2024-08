Le più belle immagini dei Pixel 9 fino a oggi, e la disponibilità sul mercato

Ci stiamo avvicinando al giorno più importante dell'anno per quanto riguarda i prodotti di Google, con l'evento del 13 agosto che ospiterà tutte le novità hardware in casa Pixel. Le novità più attese corrispondono ai nuovi Pixel 9, per i quali sono appena trapelate nuove immagini e dettagli sulla loro disponibilità sul mercato.

Nelle ultime ore sono trapelate online nuove immagini che mostrano tutti i Pixel 9 in ogni loro dettaglio. Le immagini si riferiscono a tutte le colorazioni attese, e abbiamo anche modo di capire quando effettivamente saranno disponibili all'acquisto.