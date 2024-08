Pixel 9a sembra bellissimo in queste prime immagini. E la data del presunto lancio vi farà saltare sulla sedia

Da dove vengono le immagini

Perché chi le ha condivise non sarebbe una persona qualsiasi , ma si tratterebbe di un dipendente di Google. ShrimpApplePro dichiara in risposta agli utenti scettici di avere prove a sufficienza dell'identità della persona, che nel frattempo avrebbe cancellato il post , probabilmente a causa di pressioni da parte di Google stessa.

Pixel 9a Source: some random post on Facebook pic.twitter.com/y8jwaQM6Z8

Cosa ci dicono le presunte immagini del prossimo Pixel 9a

Ma se le immagini fossero vere, sarebbe un importante cambiamento da parte di Google, in quanto per la prima volta dal Pixel 4a presenterebbe un dispositivo con un design diverso per la serie "a".

La differenza più evidente è il blocco fotocamere posteriore, che sarebbe a filo e non a rilievo come nei Pixel 9. Inoltre il flash LED non sarebbe inserito in questa cornice ma direttamente nella cover posteriore.

Probabilmente è una scelta dettata dalla necessità di contenere i costi, ma nondimeno produrrebbe un telefono decisamente più elegante e comodo da tenere in mano.