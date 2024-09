Google Maps e Earth si aggiornano: migliori immagini satellitari, più Street View e foto fino a 80 anni fa

Google annuncia un enorme aggiornamento per Google Maps ed Earth. Grazie all'IA, a una maggiore copertura di Street View e a nuove foto storiche, infatti, è ora possibile esplorare in modo virtuale il nostro mondo in modo ancora più dettagliato.

Immagini satellitari più nitide in Google Maps e Earth: merito dell'IA

Partiamo da Google Maps e dalle sue immagini satellitari. Uno dei problemi più comuni in questi contenuti sono le nuvole: o sono così spesse da bloccare completamente la luce riflessa dalla superficie o sono più sottili ma alte e proiettano un'ombra su una grande superficie.

Come eliminarle? Google ha trovato la soluzione, Cloud Score+, uno strumento alimentato dall'intelligenza artificiale presentato al Geo for Good 2023. Piuttosto che chiedersi "cos'è una nuvola?", Cloud Score+ è stato sviluppato con l'obiettivo di migliorare l'esperienza complessiva di valutazione della qualità, fornendo un punteggio di "usabilità" per pixel che può essere utilizzato per mascherare o semplicemente ponderare le osservazioni in base alla loro qualità complessiva. Il modello funziona partendo dall'osservazione che le immagini relativamente chiare della stessa posizione sembrano le stesse, quindi si determina se le immagini provengono dallo stesso luogo, in modo da comprendere la differenza tra effetti terrestri e atmosferici.

Questo permette di inserire nell'equazione il fatto che l'atmosfera sia un volume, integrando gli effetti di occlusione delle nuvole. Nell'insieme, il processo ha consentito di rimuovere dalle immagini nuvole, le loro ombre, foschia e nebbia, ma senza eliminare ghiaccio, neve o ombre delle montagne. Dopo mesi di lavoro, il risultato è pronto e a partire da questa settimana, tutti possono godere di immagini satellitari più nitide in Maps e Earth. Google afferma che questo processo si tradurrà in un "globo più luminoso e vibrante" per uno "sguardo più chiaro e accurato sulla Terra". L'esempio dell'immagine di copertina è un'immagine composita con Cloud Score+ che mostra i laghi Toshka in Egitto.

Street View arriva in nuovi Paesi e copre più strade

L'altra novità riguarda Street View. Google ha annunciato di aver lanciato "uno dei più grandi aggiornamenti di Street View" di sempre, con nuove immagini in quasi 80 Paesi. Street View viene lanciato per la prima volta in Bosnia, Namibia, Liechtenstein e Paraguay. Non solo, ma Google ha esteso la copertura di Street View con nuove immagini in Paesi come Australia, Argentina, Brasile, Costa Rica, Danimarca, Francia, Islanda, Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Filippine, Ruanda, Serbia, Spagna, Sudafrica, Svizzera e Uruguay.

Google Earth consente di tornare indietro nel tempo di 80 anni

Infine, da oggi Google Earth su web e dispositivi mobili sta ricevendo nuove immagini storiche (satellitari e aeree), che coprono fino a 80 anni. Uno degli esempi proposti è la baia di San Francisco, che mostra una foto in bianco e nero di San Francisco nel 1938, scattata dai piloti dell'aeroporto di Oakland. Qui sotto potete vedere lo scatto confrontato con un'immagine del 2022: se nel 1938 i moli erano usati principalmente per le spedizioni e l'industria, oggigiorno sono punteggiati da ristoranti e navi da crociera ormeggiate nel porto.

Come usare al meglio Google Maps