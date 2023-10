Importante aggiornamento per YouTube: ecco le tante novità in arrivo

YouTube sta beneficiando di diversi aggiornamenti, dedicati sia all'app web che a quella per smartphone (e per le Smart TV). Si tratta di piccoli aggiustamenti che, però, sicuramente puntano a migliorare l'esperienza degli utenti. Entrando nei particolari, sarà più immediata la possibilità di accelerare i video. Difatti, basterà tenere premuto il dito sul video e la riproduzione verrà aumentata in automatico del 2x. Questa opzione sarà disponibile sia sul web che sui dispositivi mobile.

Per chi utilizza l'app, poi, ci sarà il vantaggio di vedere delle anteprima più grandi in modo tale da facilitare la navigazione. A questo proposito, gli utenti potranno contare su un nuovo componente di feedback aptico che vibra non appena il dito passa sopra il punto di inizio originale. Dunque, in questo modo chi guarderà un video su uno smartphone o tablet non perderà mai il segnaposto.