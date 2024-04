Le impostazioni di Android Auto sono tutte nuove!

Ovviamente si tratta di adottare il Material You , con colori che cambiano in base alle impostazioni di sistema, e ovviamente con supporto al tema scuro dark mode.

Tenete conto che non c'erano cambiamenti da circa 4 anni, nonostante le tanti novità grafiche subite da Android nel frattempo. Tutto cambia con Android Auto 11.8 , che rivoluziona le impostazioni.

Android Auto ha dato una bella rinfrescata alle sue impostazioni disponibili su smartphone , con un nuovo design che è già in rollout in beta .

Tutto è stato aggiornato nella forma, ma ben poco nella sostanza, questo sia chiaro. Non ci sono cioè nuove funzioni prima inaccessibili, ma almeno adesso è presentato tutto in una vesta più moderna e leggibile.

L'unica cosa che ha mantenuto il vecchio stile sono le opzioni per sviluppatori: essendo nascoste (dovete premere ripetutamente su "informazioni su versioni e autorizzazioni" per abilitarle) probabilmente nessuno ha pensato di toccarle, almeno per ora.

Prima di lasciarvi ad alcuni screenshot, vi ricordiamo che per accedere a queste impostazioni è necessario andare nelle impostazioni di Android, cercare nella barra di ricerca Android Auto, e cliccare sul primo risultato (o in alternativa andate in Dispositivi connessi > Preferenze di connessione > Android Auto).