Il 6 luglio parte INAD: tutte le comunicazioni dalla Pubblica Amministrazione in tempo reale via PEC

Ci avviciniamo a una svolta importante per la digitalizzazione degli italiani. A partire da domani, 6 luglio, entra in vigore una novità che riguarda tutte le comunicazioni dalla Pubblica Amministrazione e che riguarda da vicino la PEC.

A partire dal 6 luglio infatti tutte le comunicazioni da parte della Pubblica Amministrazione verranno inviate via PEC per tutti. Questo significa che la PEC diventa sostanzialmente obbligatoria in Italia. Chi non ha la PEC potrà ricevere le stesse comunicazioni con la classica raccomandata, pagando però i costi di gestione.

Quindi se non volete incorrere in costi aggiuntivi per ogni comunicazione ricevuta dalla Pubblica Amministrazione, allora dovrete indicare il vostro indirizzo PEC per ricevere tali comunicazioni. Se non avete ancora una PEC, trovate la nostra guida ai vari fornitori di servizi PEC in Italia.