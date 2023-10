Nello stesso giorno due incendi distruggono venti Tesla: ecco cosa è accaduto in Turchia e Francia

Tempi di "fuoco" per Tesla. La casa automobilistica, infatti, ha fronteggiato due episodi in cui le proprie auto, per cause ancora non accertate, sono state distrutte da un incendio. Il primo si è verificato il 6 ottobre, quando un autotrasportare, in Turchia, con 6 Tesla Model Y, ha dovuto affrontare un incendio divampato all'improvviso. In particolare, secondo il sito turco DonanImHaber, il conducente ha affermato che l'incendio è scoppiato in una delle unità Model Y. Dunque, non appena da uno dei veicoli ha iniziato a fuoriuscire del fumo, l'uomo ha provveduto a fermare l'autotreno ed a spegnere l'incendio con un estintore.

Il secondo episodio, invece, si è verificato presso il Tesla Service Center di Chambéry, a 581 chilometri da Parigi. Secondo Le Dauphiné Libéré, i vigili del fuoco sono arrivati ​​sul posto poco dopo le 3 del mattino e sono stati necessari 45 uomini per domare l'incendio che ha coinvolto 16 veicoli elettrici. A riguardo, non si sa ancora se le auto interessate fossero tutte nuove oppure se ce n'era qualcuna in attesa di riparazione. Tuttavia, gli investigatori stanno indagando allo scopo di fare piena luce sull'accaduto.