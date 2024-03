Inclusive Sans è il font più inclusivo che ci sia, ed è gratis

I font non sono tutti uguali. Oggettivamente, alcuni sono più leggibili di altri. Pensateci bene: quante volte vi siete chiesti se quello fosse uno zero o la vocale "o"? E avete mai avuto dubbi nel distinguere la "i" maiuscola dalla elle minuscola? Con Inclusive Sans tutto questo non accade.

Inclusive Sans è un font progettato con accessibilità e leggibilità al primo posto. Per esempio:

C'è una chiara distinzione tra I, l e 1

Le lettere d, b, q e p non sono specchiate, ma ci sono delle piccole differenze

Chiara distinzione tra O e 0

La forma di lettere quali c, o, a ed e è più ampia e aperta

Una maggiore altezza semplifica la lettura dei font di piccole dimensioni

Ampia spaziatura tra le lettere

Le lettere maiuscole e le parti ascendenti delle lettere minuscole sono facilmente distinguibili

Avete avuto qualche difficoltà nel capire alcune delle differenze evidenziate in questo elenco? Se la risposta è affermativa, significa che il font che state usando non è così "inclusivo".

Le immagini qui sotto chiariranno meglio eventuali ambiguità.

Se voleste provare la differenza, Inclusive Sans è disponibile gratuitamente su Google Font in versione regolare e corsiva. Ulteriori stili e pesi dei caratteri sono attualmente in lavorazione.

Se aveste qualche dubbio, potete consultare la guida su come installare nuovi font su Windows e macOS.