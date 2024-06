Il nuovo trailer di Indiana Jones e l'antico Cerchio mostrato per la prima volta durante la conferenza Xbox di ieri sera va maneggiato con cura, perché potrebbe far crescere alle stelle l'hype per il gioco prodotto da Bethesda. Parliamo di un video di oltre 5 minuti in cui vengono mostrati diversi aspetti dell'avventura, che sarà complessa e spettacolare più di quanto ci aspettassimo. Diamo un'occhiata insieme alle novità presenti nel trailer, ma non prima di avervi raccomandato di leggere anche i nostri speciali dedicati agli altri giochi presentati nella conferenza Xbox, come Call of Duty: Black Ops 6, DOOM The Dark Ages, Fable e soprattutto la nuova espansione di Starfield: Shattered Space.

Indiana Jones e l’antico Cerchio: nuovo Trailer

La storia di Indiana Jones e l'antico Cerchio è ambientata nell'anno 1937 e si colloca tra gli eventi dei film "Indiana Jones e I predatori dell'arca perduta" e "Indiana Jones e l'ultima crociata". Da quanto è emerso sinora, Indiana dovrà andare alla ricerca di alcune particolari pietre, visitando alcuni dei più importanti siti storici del pianeta. Non a caso, unendo con una linea intorno al mondo la posizione di questi posti, si ottiene un cerchio perfetto, o meglio l'antico Cerchio.

Il problema è che sulle tracce delle pietre ci sono anche i soliti nazisti, attirati dal mistero dell'antico Cerchio. Come da tradizione della saga cinematografica, Indiana avrà i suoi bei grattacapi per non farsi acchiappare dai nazisti. Potrà contare anche sull'aiuto di Gina Lombardi, interpretata d'attrice italiana Alessandra Mastronardi. Nel trailer viene mostrata una lunga scena cinematica in cui i due sono sulle vette dell'Himalaya e s'imbattono in una squadra di nazisti. L'aspetto narrativo è molto pronunciato, quindi pensiamo che sarà una delle parti più importanti dell'intera avventura. Vengono anche mostrate alcune fasi di gameplay, con l'ennesima conferma che si tratterà di un gioco in prima persona. Si potranno utilizzare pistole e armi corpo a corpo, compreso il leggendario frustino di Indiana.

La collaborazione tra Bethesda e Lucasfilm Games promette bene, e anche il lavoro dello studio di sviluppo MachineGames – noto per le serie Wolfenstein e Quake – sembra essere ben avviato. La domanda a questo punto è solo una: quando uscirà il gioco? Nel trailer si parla di un generico "2024", con una forte possibilità che si debba arrivare agli ultimi mesi dell'anno per vedere la pubblicazione. Non ci resta che sperare in una conferma e una data più precisa entro le prossime settimane.