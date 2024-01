Prodotto dall'autore di videogiochi Todd Howard, Indiana Jones e l'antico Cerchio è ambientato nel 1937, anno in cui delle forze sinistre sono alla ricerca di un antico potere (la storia si colloca tra gli eventi de I predatori dell'arca perduta e L'ultima crociata). Nei panni di Indiana Jones - che ha le fattezze di Harrison Ford - i giocatori dovranno imparare a padroneggiare la frusta ed a sfruttare l'ingegno di Indy per svelare un terribile complotto in un'epica avventura intorno al mondo. I giocatore, infatti, potranno esplorare vari luoghi, tra cui l'Egitto e l'Himalaya.

Ieri sera, 18 gennaio , durante l' Xbox Developer Direct 2024, è stato svelato per la prima volta il gioco di Indiana Jones di Bethesda Softworks e MachineGames, in collaborazione con Lucasfilm Games. Il gioco, che si chiamerà "Indiana Jones e l'antico Cerchio" , debutterà nel 2024 e sarà disponibile su PC , Xbox Series X|S e Game Pass.

Il gioco sarà in prima persona, anche se ci saranno delle fasi in terza persona.

Ovviamente non mancheranno le armi da fuoco, tuttavia per superare i nemici occorrerà sfruttare l'ingegno e risolvere tanti enigmi. Saranno presenti anche dei contenuti secondari da ricercare nei livelli per completare il gioco al 100%. Infine, Indy non sarà solo in questa avventura: difatti, verrà accompagnato da Gina, una reporter investigativa. Il nemico, invece, sarà Emmerich Voss, il quale ha la capacità di condizionare la mente umana.