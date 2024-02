Le indicazioni rapide arrivano su Maps: cosa sono e come funzionano

Arrivano delle interessanti novità per Google Maps, la popolare piattaforma per le mappe e la navigazione di Google. Si tratta di una novità che gioverà soprattutto a coloro che usano il navigatore direttamente dallo smartphone.

Le immagini che troviamo in basso mostrano di cosa si tratta. Parliamo delle indicazioni rapide per Google Maps. Queste indicazioni vengono mostrate direttamente sul percorso di navigazione in anteprima, ovvero prima di avviare la navigazione stessa.

Come vedete dalle immagini che abbiamo caricato, questa funzionalità permette di avere informazioni sulla navigazione, ovvero sulle eventuali svolte da percorrere e tempi di arrivo aggiornati se nel frattempo ci si fosse mossi rispetto al punto di partenza. Troviamo questa modalità di ricevere informazioni sulla navigazione molto utile soprattutto quando si consulta il percorso di navigazione a piedi.