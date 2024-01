Aiuto, arrivano gli influencer virtuali. Costano meno e ai brand piacciono di più: ma è un bene?

Se usate un chatbot IA per la ricerca su Internet come Perplexity, noterete che uno dei termini più cercati è Aitana Lopez. Ma chi è? È un'influencer, ma di un tipo un po' particolare, in quanto è stata creata utilizzando l'IA generativa, sia per il suo aspetto che per i contenuti dei suoi post. E non è un caso isolato: sono centinaia gli avatar digitali seguiti da milioni di persone e pagati migliaia di dollari a post, tanto che gli influencer umani potrebbero essere le prime vittime della nuova era dell'IA. Assurdità? Non si direbbe. Con un'economia da 21 miliardi di dollari in continua crescita, gli influencer sono un gigante dei nostri giorni, e non sorprende che per molti giovani il sogno sia di emulare personaggi del calibro di Chiara Ferragni. D'altronde è comprensibile, ma lo sviluppo vertiginoso dell'IA ha suggerito ad alcuni esperti di marketing un altro approccio. Diana Núñez, co-fondatrice dell'agenzia con sede a Barcellona The Clueless che ha creato Aitana ha dichiarato di essere rimasta sorpresa dalle cifre guadagnate dagli influencer e ha pensato di crearne uno. Così è nata Aitana, che in poco tempo ha raggiunto 200.000 follower, pubblica selfie dai concerti e dalla sua camera da letto ed è pagata da marchi come Victoria's Secret o Olaplex (un'azienda che produce prodotti per i capelli) circa 1.000 dollari a post.

Aitana Lopez

Uno dei primi influencer virtuali di questo tipo, Lil Miquela, è ancora più dirompente, con contratti da centinaia di migliaia di dollari con aziende come Burberry, Prada and Givenchy, mentre H&M ne ha creata una in casa, Kuki, in grado di raggiungere più utenti di un influencer in carne e ossa, ma con un costo inferiore del 91%. Gli influencer virtuali, quindi, costano meno, e anche se influenzano meno la vendita di prodotti aumentano la consapevolezza e il richiamo verso il marchio. Ma soprattutto non presentano le controindicazioni degli influencer in carne e ossa, con i possibili problemi dovuti al loro comportamento o esternazioni. Ma sono finti, direte. Questo è un aspetto interessante. Aitana dichiara apertamente di essere virtuale (usa l'hashtag #aimodel), ma ai suoi follower non interessa, e sono diversi quelli che chiedono di incontrarla di persona. In realtà, a parte in India, da nessuna parte c'è una legge che obbliga di indicare che un influencer è virtuale o meno, e molti usano il termine, piuttosto vago, #digitalinfluencer. C'è però un punto da considerare: da quello che si può vedere, gli influencer virtuali hanno una forte connotazione regionale o etnica, il che può sembrare controintuitivo per un fenomeno globale. Come vedete da questo grafico su Google Trends, Aitana Lopez è molto popolare in Spagna, dov'è "nata", e in Italia.

Fonte: Google Trends