A che punto è la copertura nella vostra zona del Piano Banda Ultralarga? La nuova mappa di Infratel ha la risposta

Andiamo a scoprirlo, ma non prima di ricordarvi la nostra guida su come verificare la copertura della fibra .

Su queste pagine vi aggiorniamo spesso sull'avanzamento dei lavori del piano Banda Ultralarga (BUL) del Governo, e adesso finalmente Infratel mette a disposizione uno strumento per controllare l'avanzamento dei lavori: WebGis.

Cos'è WebGis

Qui inoltre potete vedere la posizione dei PCN (Punto di Consegna Neutro) e scaricare i dati, anche di località che potete disegnare sulla mappa, e filtrare per Diretto Infratel, Concessione FTTH o Concessione FWA.

Qui potete trovare i dati relativi all'attività di Infratel Italia sul territorio, sia riguardo alla rete in concessione a Open Fiber che a quella realizzata e gestita da Infratel.

Come usare WebGis

Usare il nuovo strumento interattivo è semplicissimo. Andate a questo indirizzo e ingrandite la mappa utilizzando la rotellina del mouse. In basso a sinistra trovate un'icona con la "i", la legenda.

In alto a destra potete cliccare su Seleziona Area per selezionare un'area di interesse. Se cliccate in alto a sinistra sull'icona con tre linee orizzontali, potete accedere agli strumenti:

Cerca, per cercare una località

per cercare una località Layer, per disattivare o meno i layer disponibili (Infratel o concessioni)

per disattivare o meno i layer disponibili (Infratel o concessioni) Download

Stile mappa (Open Street Map al momento)

Se cliccate su Download, potete scaricare i dati disponibili. Indicate una regione o attivate il pulsante Area selezionata (se avete selezionato un'area), poi indicate cosa volete scaricare per Progetto e il tipo di file da scaricare, CSV o Shape.

Poi cliccate su Scarica in basso a destra. Dopo qualche secondo il file sarà pronto e potrete salvarlo sul computer.