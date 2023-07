Inizia la discesa per ChatGpt: cala il traffico, ma è ancora sopra Bing

Come riportato da Similarweb , per la prima volta ChatGPT ha registrato un calo del traffico in tutto il mondo a giugno rispetto a maggio del 9,7% e un calo di visitatori del 5,7% , che hanno trascorso anche meno tempo sul sito con una riduzione del 8,5% .

Spesso quello che succede dopo un grande interesse iniziale è il seguente calo di interesse : un po' perché ci si abitua, un po' perché non è più una novità. Quindi l'interesse si affievolisce, il tutto rientra nella normalità, nella vita di tutti i giorni. Succede in tantissimi ambiti, ma questa volta è successo a un'intelligenza artificiale: ChatGPT .

Sebbene le percentuali non siano così alte, bisogna ricordare che ChatGPT ha avuto una partenza fulminante, dato che in soli due mesi dopo il lancio aveva raggiunto i 100 milioni di utenti attivi, quindi anche un piccolo calo implica milioni di persone che ne fanno a meno. Infatti, si tratta di uno dei siti web più visitati al mondo con 1,5 miliardi di visite ogni mese. E nonostante il calo, ChatGPT rimane comunque superiore a Bing in quanto a traffico a livello mondiale, il che è quasi ironico visti gli sforzi di Microsoft per includere le tecnologie di OpenAI.

Per questo motivo è molto importante interrogarsi su quali siano i motivi di questo calo. Si pensa che una parte delle visite possa essere stata assorbita dall'app ufficiale di ChatGPT per iOS, lanciata a maggio e che ha registrato oltre 17 milioni di download. C'è chi pensa che questo calo è dovuto all'inizio della pausa estiva per le scuole, che quindi ha implicato un minore ricorso a questo strumento da parte degli studenti: vi ricordiamo che è possibile scrivere una tesi con l'intelligenza artificiale.