La nuova funzione di WhatsApp: inoltro degli aggiornamenti dei canali

Come annunciato direttamente sul canale WhatsApp, gli amministratori di un canale possono inoltrare un aggiornamento da un altro canale al proprio.

La novità è stata vista dagli utenti a partire dalla beta per Android numero 2.24.14.15 quattro giorni fa, e ora è disponibile per tutti gli utenti, che l'hanno notata anche nella versione dell'app per iOS numero 24.13.79. La funzione è attiva anche sull'app Web e desktop di WhatsApp.

I proprietari dei canali possono già esplorare questa funzione inoltrando un messaggio dal loro canale preferito ai loro canali, dove troveranno l'opzione per selezionare il loro canale nella schermata del selettore di inoltro.