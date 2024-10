Google Lens riceve anche l'input vocale: ecco come funziona e altre novità dell'app

Purtroppo è attivo solo per domande in lingua inglese

Sapete che Google Lens vi permette non solo di identificare quello che state vedendo, ma anche di fare domande specifiche? Ora non siete limitati a scriverlo, ma potete farlo anche a voce. Oltre alla ricerca con i video, infatti, la GrandeG ha aggiunto l'input vocale nella sua app di ricerca per immagini, uno strumento su cui punta molto e che rappresenta "uno dei tipi di query in più rapida crescita su Ricerca Google", con 20 miliardi di ricerche visive ogni mese.

Come funziona l'input vocale in Google Lens

Come dicevamo, quando si usa Google Lens, che sia dall'app Google o dall'app Lens dedicata, si inquadra un soggetto e si scatta una foto con il pulsante apposito. L'app cercherà un soggetto nell'immagine e fornirà informazioni su quanto inquadrato. Volendo, si può circoscrivere la ricerca spostando l'inquadratura, o chiedere maggiori informazioni digitando una richiesta. Cos'è l'input vocale di Google Lens Ora Google ha aggiunto una nuova possibilità: invece di porre domande scritte, farle direttamente a voce. Questo è molto utile quando si è in movimento, per esempio se si vede una pianta o un uccello mentre si sta camminando, oppure durante una visita a un museo. Come utilizzarlo Per usare il nuovo strumento, aprite Lens avviando l'app Google sul vostro telefono Android o iOS e toccando l'icona della fotocamera in alto a destra, nella barra di ricerca. Adesso inquadrate un soggetto qualsiasi utilizzando la fotocamera del telefono. Tenete premuto il pulsante di scatto e apparirà un'animazione. A questo punto potete porre la vostra domanda ad alta voce. Per esempio, nel caso qui sotto "che tipo di nuvole sono?".

A questo punto si aprirà una schermata con i risultati, che possono includere una panoramica sull'IA, nonché link a siti pertinenti sul web. Non solo, ma potete fare un'altra domanda ad alta voce sulla foto che avete appena scattato, toccando semplicemente l'icona del microfono nella parte superiore della pagina dei risultati. Gli utenti Search Labs iscritti all'esperimento "AI Overviews and more" (Search Labs non è disponibile in Italia) possono anche registrare un video tenendo premuto il pulsante di scatto, e così fornire a Lens un contesto ancora più visivo per la ricerca.

Dove e per chi è attivo

La novità in teoria è disponibile da ieri a livello globale per tutti gli utenti attraverso l'app Google su Android e iOS, ma supporta solo l'inglese per le domande. Al momento, noi non siamo riusciti ancora a utilizzarla sui nostri dispositivi, pur avendo aggiornato l'app all'ultima versione e cambiato la lingua di sistema in inglese (anche se non dovrebbe essere necessario).

Le altre novità di Google Lens (e non solo) annunciate ieri

Questa è solo una delle novità di Lens: ieri infatti la GrandeG ha annunciato la ricerca con i video e aggiornamenti per lo shopping, oltre ad altre funzionalità. Ricerca con i video Alla ricerca con i video abbiamo già dedicato un articolo, e funziona tenendo premuto il pulsante di scatto in Lens. Questo consente di registrare un video per dare maggiore contesto su oggetti che si muovono. Tenete presente che la funzionalità è disponibile a livello globale nell'app Google (Android e iOS) per gli utenti di Search Labs iscritti all'esperimento "AI Overviews and more", con supporto per le ricerche solo in inglese. Come anticipavamo poche righe sopra, Search Labs non è disponibile in Italia, quindi al momento non possiamo ancora usarlo. Aggiornamenti per lo shopping Non è un segreto che Google punti molto su Lens per lo shopping: inquadrate un oggetto che vedete per strada, come ad esempio uno zaino, e l'app vi offre la possibilità di acquistarlo. A partire da questa settimana, la ricerca con Lens per un prodotto proporrà una pagina dei risultati più utile che mostra informazioni chiave sul prodotto che si sta cercando, comprese recensioni, informazioni sui prezzi tra i rivenditori e dove acquistarlo. Identificare le canzoni con Cerchia e Cerca Cerchia e Cerca, lo strumento IA dei Pixel per la ricerca per immagini, ha ricevuto la funzione di riconoscimento dei brani musicali. Che si tratti di un video mentre si scorrono i social media, di un film in streaming o di un sito web, l'ultimo aggiornamento di Cerchia e Cerca consente di cercare immediatamente le canzoni che si ascoltano senza cambiare app. Qui sotto potete vederlo in azione.

Inoltre Google ha annunciato di essere al lavoro per portare lo strumento a più utenti con l'ultima espansione Android: ora è disponibile su oltre 150 milioni di dispositivi Android. La ricerca organizzata dall'IA e novità per AI Overviews Negli Stati Uniti, Google sta lanciando una nuova funzione nella ricerca: le pagine dei risultati organizzate con l'intelligenza artificiale. Il concetto è di ottenere risposte per domande che non hanno una singola risposta giusta, come se si sta cercando un antipasto vegetariano da preparare per una cena. Le nuova funzione consente di personalizzare le risposte in una pagina intera, con la possibilità di esplorare i contenuti da tutto il web, inclusi articoli, video, forum e altro ancora, tutto in un unico posto. Secondo Google, nei test le persone hanno apprezzato questa funzione. Lo strumento è stato annunciato al Google I/O 2024 insieme a AI Overviews e altre funzioni IA nella ricerca. A proposito di AI Overviews, non disponibile in Italia in quanto legato a Search Labs, Google ha annunciato una nuova interfaccia e l'arrivo di annunci al suo interno.

Lens e la ricerca per immagini di Google