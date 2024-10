Insta360 Ace Pro 2 sfida GoPro e DJI: 8K, tanta IA, e prezzo più basso di prima

Caratteristiche tecniche

Più resistente e compatibile

Insta360 ha anche messo mano alla compatibilità con gli accessori: il sistema di montaggio magnetico consente di passare senza problemi da uno all'altro. Ed è possibile sovrapporre le statistiche in tempo reale con marchi sportivi di terze parti, tra cui Garmin, Apple, COROS e altri, oltre a poterla abbinare alle cuffie per caschi da moto di Sena, Cardo e altri.

Ora è inclusa una copertura per la lente , per una maggiore protezione, e il nuovo Wind Guard consente di ridurre il rumore del vento nelle scene più dinamiche.

4K a 120 fps e con poca luce fa la differenza

Il sensore è sempre 8K da 1/1,3", ma è stato migliorato e offre 13,5 stop di gamma dinamica. La novità maggiore è sotto al cofano, con un nuovo chip Pro Imaging dedicato che gestisce l'elaborazione delle immagini e la riduzione del rumore, e che si affianca al chip AI da 5 nm separato che gestisce un'ulteriore elaborazione delle immagini e le prestazioni complessive della fotocamera.

Nel complesso, questa soluzione consente di ottenere specifiche migliori, come la registrazione video in 8K a 30 fps e Active HDR in 4K a 60fps. Ma soprattutto ora la registrazione in 4K arriva a 120 fps (prima si fermava a 60 fps).

La novità maggiore riguarda però le riprese in condizioni di scarsa illuminazione: grazie all'AI la modalità PureVideo riduce drasticamente il rumore e migliora i dettagli in tempo reale.

E per chi vuole aggiungere un tocco in più alle proprie riprese, ci sono sempre gli esclusivi profili colore progettati da Leica.

Infine, il campo di visione è ora più ampio, e arriva a 157°, il che consente di catturare più dettagli dell'ambiente circostante.