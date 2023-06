Insta360 GO 3: la più piccola action cam del mercato è arrivata

La novità della quale parliamo si chiama Insta360 GO 3 e passa alla storia come la più piccola action cam del mercato. Si tratta di un concentrato molto denso di potenza e design. Andiamo a vedere insieme le specifiche tecniche :

Insta360 GO 3: Caratteristiche Tecniche

Apertura obiettivo : f/2.2

: f/2.2 Lunghezza focale equivalente a 35mm : 11,24 mm

: 11,24 mm Risoluzione foto : 2.560 x 1.440 (16:9), 2.560 x 2.560 (1:1), 1.440 x 2.560 (9:16), 2.936 x 1.088 (2.7:1)

: 2.560 x 1.440 (16:9), 2.560 x 2.560 (1:1), 1.440 x 2.560 (9:16), 2.936 x 1.088 (2.7:1) Risoluzione video : Video : 2.7K: 2720x1536 24/25/30fps, 1440P: 2560x1440 24/25/30/50fps, 1080p: 1920x1080 24/25/30/50fps Video FreeFrame : 1440P: 2560x1440 24/25/30/50fps, 1080p: 1920x1080 24/25/30/50fps Timelapse : 1440P: 2560x1440 30fps Timeshift : 1440P: 2560x1440 30fps Slow motion : 1080P: 1920x1080 120fps Pre registrazione : 2.7K:2720x1536 24/25/30fps, 1440P: 2560x1440 24/25/30/50fps, 1080p: 1920x1080 24/25/30/50fps Loop recording : 2.7K:2720x1536 24/25/30fps, 1440P: 2560x1440 24/25/30/50fps, 1080p: 1920x1080 24/25/30/50fps

: Formato foto : INSP (può essere esportato con l'App o Studio), DNG (può essere esportato tramite App o Studio)

: INSP (può essere esportato con l'App o Studio), DNG (può essere esportato tramite App o Studio) Formato video : MP4

: MP4 Modalità foto : Standard, HDR, Burst, Intervallo, Starlapse

: Standard, HDR, Burst, Intervallo, Starlapse Modalità video : Video, Video FreeFrame, Timelapse, TimeShift, Slow Motion, Pre-registrazione, Registrazione in loop

: Video, Video FreeFrame, Timelapse, TimeShift, Slow Motion, Pre-registrazione, Registrazione in loop Profili colore : Standard, Vivido, Piatto

: Standard, Vivido, Piatto Peso : GO 3: 35,5 g Action Pod: 96,3 g

: Dimensioni : GO 3: 25,6x54,4x23,2mm Action Pod: Schermo retratto: 63.5x47.6x29.5mm Schermo esteso: 63.5x86.6x29.9mm

: Codifica video : H.264

: H.264 Sensori : Giroscopio a 6 assi

: Giroscopio a 6 assi ISO : 100-3200

: 100-3200 Velocità otturatore : Foto : 1/8000 - 120s Video : 1/8000 - al limite dei fotogrammi al secondo

: Modalità audio : Riduzione del vento, Stereo, Messa a fuoco direzionale

: Riduzione del vento, Stereo, Messa a fuoco direzionale Formato audio : 48Khz, 24bits, AAC

: 48Khz, 24bits, AAC Connettività : Bluetooth BLE 5.0, Wi-Fi 5GHz, 802.11a/n/ac, USB-C

: Bluetooth BLE 5.0, Wi-Fi 5GHz, 802.11a/n/ac, USB-C Batteria : GO 3: 310 mAh Action Pod: 1270mAh

: Storage interno: 32GB, 64GB, 128GB

Dalle specifiche tecniche dunque è possibile dedurre le grandi capacità della nuova action cam presentata da Insta360, oltre alle sue molteplici personalizzazioni in termini di modalità di scatto e di registrazione video.

Sempre dalla scheda tecnica avrete intuito che arrivano degli accessori ufficiali insieme alle nuova action cam. Quello più di rilievo è l'Action Pod, il quale trasforma la GO 3 in una action cam ancora più potente e versatile grazie al suo schermo touchscreen orientabile.

Arrivano anche altri accessori come il ciondolo magnetico, il quale è un magnete circolare che può essere indossato intorno al collo e si posiziona sotto i vestiti, Easy Clip che consiste in un accessorio concepito per ancorare la action cam ai cappelli e un nuovo supporto girevole.