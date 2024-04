Insta360 X4 ufficiale in Italia: l'accoppiata perfetta tra 8K e IA

La nuova Insta360 X4 arriva con diversi punti di forza : troviamo il supporto alla risoluzione 8K , assieme ai video in 5,7K 60fps e 4K 100fps. Troviamo poi un nuovo chip con AI , il quale apre le porte a tante funzionalità supportate dall'intelligenza artificiale, anche per l'editing. Vediamo ora nel dettaglio le sue specifiche tecniche :

Oltre a queste specifiche tecniche, Insta360 ci fa sapere che il nuovo dispositivo integra la nuova tecnologia di stabilizzazione, denominata FlowState e Horizon Lock 360.

Troviamo poi il touchscreen con Corning Gorilla Glass da 2,5".

Non mancano i controlli vocali per gestire la fotocamera, e anche la registrazione programmata a orario. Nel contesto della personalizzazione, arriva la funzionalità Editing AI. Questa permette di personalizzare le immagini in maniera sostanzialmente automatica direttamente dalla Insta360 X4. Questa esegue il reframing automatico dei video, ed è compatibile con insta360 Shot Lab per applicare filtri personalizzati.