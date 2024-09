Gli Account Adolescenti arrivano su Instagram e nessuno potrà sfuggirgli

Nel corso del tempo abbiamo visto Instagram presentare sempre più paletti per l'accesso ai contenuti sul suo social da parte dei minori, in modo da non proporre contenuti non adatti alla loro età. Con gli account per adolescenti arrivano delle novità ancora più stringenti .

Da ormai diversi anni Meta sta investendo particolari sforzi nell'adattamento delle sue piattaforme social per gli utenti più giovani , con una serie di funzionalità di gestione e limitazione. Proprio in questo contesto, Instagram ha appena annunciato gli Account Adolescenti , una novità di particolare rilievo.

La nuova stretta di Instagram per i minori

Tutti gli utenti che rientreranno negli Account Adolescenti non potranno ricevere dei messaggi Direct da utenti che non sono nella loro cerchia di account seguiti. Tra le novità c'è anche una nuova modalità che impedisce la ricezione delle notifiche nella fascia oraria tra le 22 e le 7 del mattino.

E non vi sarà la possibilità di disattivare le funzionalità a esso collegate per coloro che hanno meno di 16 anni.

Sempre in questo contesto, i genitori potranno supervisionare i propri figli sul social, se questi rientrano negli Account Adolescenti, visualizzando gli utenti ai quali hanno inviato messaggi negli ultimi sette giorni (senza vedere il contenuto dei messaggi).

Sarà possibile anche vedere quali argomenti hanno scelto di visualizzare più spesso.

Coloro che rientrano negli Account Adolescenti con età superiore ai 16 anni potranno disattivare alcune delle limitazioni senza chiedere il consenso al proprio genitore che supervisiona l'account.

La novità che abbiamo appena descritto arriverà prima per gli utenti di Instagram residenti negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Australia e in Canada. Non è stato riferito quando verrà distribuita anche in Europa e in Italia.

Quanto appena descritto è solo la più recente concretizzazione degli sforzi di Instagram nei confronti della protezione dei minori sulla sua piattaforma sociale. Altri notevoli sforzi sono stati investiti per sviluppare strumenti, supportati anche dall'intelligenza artificiale, per individuare coloro che cercano di mentire sulla propria età per non incappare nelle limitazioni automatiche.