Brutte notizie per gli utenti di Instagram: in test "Ad Breaks", le pubblicità non ignorabili

Entrando nel vivo della notizia, un utente ha riferito che, mentre stava scorrendo sulla home, Instagram gli impedito di andare oltre mostrandogli una pubblicità. In particolare, l'annuncio era caratterizzato da un'icona "ad break" con un timer per il conto alla rovescia che mostra quanto tempo occorresse prima di ricominciare a navigare sulla piattaforma.

Instagram starebbe provando una nuova funzionalità nota come "Ad Breaks" . Difatti, stando a quanto hanno riferito alcuni utenti su Reddit, il noto social starebbe mostrando, a poche persone per ora, alcune pubblicità non ignorabili.

L'utente ha provveduto anche a premere l'icona per ottenere ulteriori informazioni sulla funzione. Instagram, quindi, ha fatto apparire un messaggio che recitava: "Le interruzioni degli annunci sono un nuovo modo di vedere gli annunci su Instagram. A volte potrebbe essere necessario visualizzare un annuncio prima di poter continuare a navigare". Questa nuova funzionalità, tra l'altro, è stata confermata dal portavoce di Instagram, Matthew Tye.

Questo tipo di annunci ha una durata variabile da tre a cinque secondi, tuttavia potrebbero risultare piuttosto fastidiose per gli utenti. In ogni caso, almeno per il momento, sembrerebbe che la funzione sia coinvolta in un A/B test al fine di valutare le possibile reazione degli utenti e magari l'impatto di questa opzione sui ricavi pubblicitari. La sua implementazione definitiva, dunque, non è ancora certa.

Ricordiamo, infine, che già su YouTube ci sono annunci non ignorabili sia prima che durante i video. Addirittura, l'anno scorso la piattaforma ha implementato spot pubblicitari di 30 secondi sulla sua app dedicato alle TV.