Dopo Instagram, i canali broadcast approdano anche su Facebook

I canali broadcast di Meta , già disponibili per Instagram e WhatsApp , "nelle prossime settimane" approderanno anche su Facebook e Messenger: la conferma è arrivata direttamente da Meta e dal CEO Mark Zuckerberg. Un creatore, dunque, potrà invitare i propri follower ad iscriversi in queste chat e ricevere così note vocali, sondaggi, post, video e foto (gli utenti riceveranno una notifica ogni volta che il creatore pubblica nuovi contenuti).

In particolare, questi canali saranno disponibili per le Pagine di Facebook e sono attualmente in fase di test. Dunque, chi gestisce la pagina ufficiale magari di una celebrità o di un'azienda, potrà avviare un canale direttamente dalla stessa. Si tratta di una funzionalità interessante che sta riscuotendo un certo interesse tra gli utenti. Ad esempio, su Instagram i canali broadcast si stanno rivelando abbastanza utili, anche perché rappresentano in un certo senso un modo più intimo per connettersi con i creators preferiti.