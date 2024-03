Su Instagram ora potete commentare con le GIF: avevate notato la novità?

Una piccola ma gradita novità fa capolino su Instagram, il celebre social di Meta che, insieme a Facebook e WhatsApp, è tra i più usati al mondo con i suoi 2 miliardi di utenti.

Se usate abitualmente Instagram da app su smartphone o tablet potreste averla notata, sempre che siate soliti controllare la sezione commenti per mera curiosità o per commentare a vostra volta.

Dall'interfaccia Android (o da quella iOS), aprendo l'interfaccia commenti, noterete come sempre il campo per l'inserimento di un commento in fondo alla schermata. Nell'angolo in basso a destra adesso c'è il pulsante GIF!

Premendo su GIF si aprirà l'interfaccia legata a Giphy, la celebre piattaforma che da sempre è una delle più grandi librerie di questo formato di immagini animate. Il perché proprio Giphy è semplice da spiegare: appartiene a Meta dal 2020!

Una volta premuto su GIF si aprirà l'interfaccia di selezione dell'immagine animata: potrete selezionare una fra quelle suggerite o cercarne una manualmente inserendo una stringa di testo.

Scelta la GIF, il commento verrà pubblicato con l'immagine scelta, senza possibilità di aggiungere testo o altro. Il commento quindi sarà rappresentato solo dalla GIF. Ci sono altre limitazioni: non si può rispondere a un GIF con una GIF, né tanto meno usarle per rispondere a qualsiasi tipo di commento. Inoltre dalla versione browser di Instagram ancora non sembrano funzionare, almeno aprendo il social da PC usando un browser.