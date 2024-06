Anche Instagram conferma: userà le nostre foto per Meta AI

Meta AI è la piattaforma dedicata all'intelligenza artificiale di Meta, la quale coinvolge gran parte di tutti i suoi servizi. Con il suo debutto in Europa sono arrivate però anche le prime preoccupazioni in merito all'utilizzo dei dati personali degli utenti . E queste riguardano anche Instagram .

Perché Meta AI vuole le nostre foto

Sappiamo infatti che Meta prevede l'utilizzo delle informazioni dei suoi utenti sui vari social che fanno parte di del suo conglomerato per allenare l'intelligenza artificiale. Meta può contare su miliardi di persone che ogni giorno condividono sui vari social preziose informazioni personali, comprese immagini e video. E in questo contesto, Instagram conferma che userà le foto dei suoi utenti per Meta AI.

La conferma la trovate nella comunicazione che abbiamo ricevuto direttamente da Instagram, trovate lo screenshot in basso.

Questa infatti conferma l'arrivo di Meta AI anche nel nostro paese, e conferma anche che Instagram fornirà a Meta AI le informazioni degli utenti, foto comprese, per sviluppare e migliorare Meta AI.

Nello specifico, Meta conferma che utilizzerà post, foto e relative didascalie anche da Instagram per addestrare i suoi modelli di intelligenza artificiale. Viene altrettanto confermato che non verranno usate le informazioni provenienti dai messaggi privati degli utenti. Tra le informazioni usate vi sono quelle che possono essere identificate da post pubblici, e in tal caso Meta non assocerà tali informazioni a un account specifico se venisse rilevato che il post in questione contiene informazioni personali riconducibili a un'identità specifica.

Insomma, Meta conferma chiaramente che userà i dati dei suoi utenti, compresi coloro che sono su Instagram, per addestrare la sua intelligenza artificiale. Vi sono chiaramente dei limiti se si tratta di informazioni incluse in post pubblici, per i quali non tutti gli utenti interessati possono avere il controllo.

Riconosciamo che questo per Meta è un vantaggio rispetto ai suoi rivali al quale non può rinunciare. E allora diventa ancor più importante capire come negare il consenso a questa pratica nel caso in cui non foste d'accordo.