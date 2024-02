Instagram e Threads down: problemi diffusi oggi, 12 febbraio

Nella giornata di oggi, 12 febbraio, diversi utenti stanno segnalando problemi con Instagram e Threads, che sembrano non funzionare a dovere.

I problemi legati ai due servizi di Meta non sono universali e sembrano variare da utente ad utente: alcuni non riescono ad accedere a nessuno dei due social network, altri invece non hanno prolemi con nessuno dei due.

In ogni caso, le segnalazioni su Downdetector segnalano che effettivamente qualche problema c'è: nell'ultima ora, il sito italiano ha registrato oltre 760 segnalazioni di malfunzionamento per Instagram.