C'è una possibile novità in arrivo su Instagram il cui nome è già tutto un programma: "Friend Map", ovvero i tuoi amici su una mappa. Si tratta di una funzione che somiglia in parte a una vecchia opzione di Instagram, che permetteva di vedere chi aveva postato da un certo luogo, ma adesso sembra sarà riveduta e corretta "ispirandosi" a Snapchat.

Negli screenshot pubblicati da Alessandro Paluzzi, che non è certo nuovo a scoperte di questo tipo, si vede quella che è l'attuale interfaccia in sviluppo di Friend Map. Ovviamente sarà possibile scegliere chi può vedere la posizione sulla mappa, ad esempio solo i follower che seguite anche voi, oppure solo gli "amici più stretti", e la posizione sarà crittografata end-to-end in modo che non possa essere spiata da terze parti.

Ci sarà anche un ghost mode, che consente di nascondere l'ultima posizione attiva, e volendo sarà possibile associare ai post delle note che saranno visibili solo sulla mappa, magari per commentare una cosa specifica di quel posto.

Come tutte le funzioni ancora in sviluppo non sappiamo di preciso quando sarà introdotta, ma considerando che sembra già essere a buon punto, e che la concorrenza ne è provvista, non dubitiamo che presto o tardi arriverà.