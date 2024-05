Instagram lancia una nuova funzione anti-bullismo: i dettagli

Instagram sta continuando a migliorare il suo strumento di sicurezza "limits". Questa protezione, riservata all'inizio esclusivamente ai content creator, ora è attivabile da tutti gli utenti, che potranno evitare messaggi e commenti non desiderati. Dunque, potranno nascondere interazioni ed i contenuti degli utenti non graditi.

L'ultima versione di questa funzionalità consente di visualizzare messaggi, tag e menzioni soltanto dalle persone contenute nella lista di "amici stretti". I commenti o altro provenienti dagli altri utenti, che comunque potranno interagire con i post, non saranno visibili alla persona che ha attivato la funzione. Ovviamente, gli utenti non inseriti nella lista degli amici stretti non verranno informati di nulla.

L'attivazione di limits è piuttosto immediata. Sarà sufficiente accedere al proprio profilo, premere sul menù con l'icona a tre linee in alto a destra, selezionare "Interazioni limitate" e attivare la limitazione per gli "Account che non ti seguono, Recenti follower oppure per tutti eccetto gli amici stretti".

Questa restrizione potrà essere impostata per un periodo massimo di quattro settimane, con possibilità di estensione.