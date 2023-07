Instagram su iPhone farà caricare post e storie anche se l'app è chiusa

Dal rilascio di iOS 16, molte app per iPhone hanno aggiunto il supporto alle Live Activies, ovvero la possibilità di mostrare informazioni utili in tempo reale tramite la schermata di blocco oppure direttamente dalla Dynamic Island. A questi software, ora si è aggiunto Instagram, che mostrerà agli utenti il progresso di caricamento in tempo reale quando chiudono l'applicazione.

In particolare, le Live Activies verranno sfruttate da Instagram mentre l'utente caricherà una foto o un video. In questo modo, si avrà la certezza che il caricamento sia andato a buon fine evitando di aprire l'app. Nello specifico, sarà possibile vedere sia un'anteprima del contenuto che il progresso del caricamento. Tuttavia, almeno per il momento, la funzione sembra disponibile soltanto per un numero limitato di utenti. È ipotizzabile che l'azienda stia testando l'inedita funzionalità prima di renderla disponibile per tutti.