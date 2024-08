Questa nuova funzione di Instagram vi ricorderà un pò il vecchio e caro MySpace

Vi ricordate MySpace , il social network che ebbe un forte successo agli inizi degli anni 2000? Ebbene, ora Instagram sta implementando una funzionalità in qualche modo ispirata a questa piattaforma. In particolare, dal 23 agosto sarà possibile aggiungere una canzone al proprio profilo : gli utenti, così, potranno ascoltarla nella biografia (saranno loro a premere play oppure a stoppare il brano, a differenza di quanto accadeva su MySpace).

Come aggiungere la canzone al profilo Instagram

Per aggiungere un brano al proprio profilo occorrerà:

Accedere al vostro account;

Premere su "Aggiungi musica al tuo profilo";

Scegliere la canzone desiderata.

Così come nelle stories, anche in questo casa si potranno selezionare soltanto 30 secondi del brano selezionato. Senza dubbio, questa novità prevista da Meta per Instagram permetterà agli utenti di dare un tocco di vivacità al proprio profilo visto che fino ad ora era possibile soltanto aggiungere informazioni come nome, biografia e link.

Inoltre, per l'occasione Instagram ha annunciato una collaborazione con la nota popstar Sabrina Carpenter. In tal senso, gli utenti potranno ascoltare un breve estratto della prossima canzone dell'artista dal titolo Taste.