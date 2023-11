Instagram Reel: arriva una funzione attesa dagli utenti

Interessante novità da parte di Instagram: gli utenti, infatti, potranno aggiungere i testi delle canzoni ai propri Reel. Ad annunciare l'inedita funzionalità ci ha pensato direttamente Adam Mosseri: "Abbiamo visto persone aggiungere manualmente testi a Reels, quindi speriamo che questo renda più semplice l'uso della musica per esprimersi". Tra l'altro, la società starebbe lavorando anche su nuove opzioni creative sempre i Reels.

Il funzionamento è piuttosto simile a quanto accade con le Storie. Gli utenti dovranno toccare l'icona della musica e selezionare un brano. Successivamente basterà scorrere verso sinistra per aggiungere il testo. La funzionalità sarà disponibile per gli utenti Android ed iOS. Inoltre, come abbiamo accennato all'inizio, Mosseri ha aggiunto che l'azienda sta lavorando anche su "aggiornamenti per diventare creativi con i Reel", tuttavia, a riguardo, non ha fornito tempistiche precise.