Instagram vuole svergognare chi posta foto fatte con l'IA

Stando infatti a quanto riferito dal noto Alessandro Paluzzi, che spesso ha dato prova di poter accedere a funzionalità in fase di sviluppo da parte delle varie piattaforme social, Instagram starebbe lavorando all'implementazione di nuovi avvisi per avvertire gli utenti in merito a contenuti generati o modificati dalle intelligenze artificiali.

Come vedete dallo screenshot sopra, l'avviso di Instagram mostrerebbe un messaggio che esplicitamente indica che il contenuto visualizzato è stato generato o modificato dalle intelligenze artificiali. Dal contenuto del messaggio intuiamo che Instagram si avvarrà tanto dell'onestà dei creator di contenuti, i quali potranno dichiarare se un loro contenuto è basato sul lavoro di un'intelligenza artificiale, e su algoritmi proprietari per l'individuazione di contenuti di questo tipo.

Ovviamente Instagram non riferisce quali metodi applicherebbe per scovare i contenuti in cui c'è lo zampino delle intelligenze artificiali, anche perché potrebbe svelare come possibilmente aggirare tali controlli.

Di certo la mossa di Meta si contestualizza in un panorama in cui tutti i grandi attori del settore tech si stanno impegnando nel promuovere un uso responsabile delle intelligenze artificiali.